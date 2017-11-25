مرتضى منصور يواصل هجومه الحاد على هاني العتال بعد إعلان نتيجة الإنتخابات

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واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً هجومه الشرس والحاد على هاني العتال اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، ويأتي ذلك إعتراضاً منه على فوز هاني العتال بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات الحالية للنادي، علماً بأن ذلك الإنتصار لهاني العتال قد جاء على حساب نجل المستشار مرتضى منصور أحمد مرتضى منصور والذي كان مترشحاً على المنصب ذاته.

وكان المستشار مرتضى منصور قد فاز بشكل رسمي في صباح اليوم برئاسة نادي الزمالك بعدما إكتسح منافسه أحمد سليمان والذي كان مترشحاً على المنصب ذاته، ولكن هذه الفرحة للمستشار مرتضى منصور تم تعكيرها بعدما خسر ابنه مقعد نائب الرئيس لمصلحة هاني العتال، علماً بأن هاني العتال قد ترشح لمنصب نائب الرئيس ضمن قائمة أحمد سليمان.

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وعقب إعلان نتيجة الإنتخابات في صباح اليوم شن المستشار مرتضى منصور هجوماً نارياً على هاني العتال من خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة النيل للرياضة، حيث قال المستشار مرتضى منصور: “لو انطبقت السما على الأرض مش هاجلس مع هاني العتال في مكان واحد في إجتماع مجلس الإدارة”.

ولكن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب بالنسبة للمستشار مرتضى منصور، حيث أكد المستشار مرتضى منصور من خلال تصريحات صحفية في الساعات القليلة الماضية أنه سوف يلجأ إلي المحكمة الرياضية الدولية من أجل إبعاد هاني العتال عن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، وذلك بسبب عضويته المزورة مع العلم أن اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت حكماً قضائياً في الأيام القليلة الماضية أكدت فيه أن عضوية هاني العتال قد تم تزويرها.

ومن جهتها تأمل جماهير نادي الزمالك بدورها أن يعود الهدوء الآن إلي مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي من شأنه سوف ينعكس بصورة إيجابية على النادي من الناحية الرياضية وخاصة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي عانى كثيراً في السنوات الماضية سواء من غياب الألقاب على مستوى جميع المسابقات أو من الأداء الباهت أو من اللاعبين الذي يلعبون في صفوفه من أجل المال فقط لا غير.