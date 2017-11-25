الصحف الإنجليزية تنشر تقرير عن الفرعون المصري محمد صلاح

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قامت الصحف الإنجليزية مؤخرا بنشر تقرير عن الفرعون المصري الدولي محمد صلاح والذي وصف أنه يقدم الأداء الأفضل بين جميع لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي حيث يعيش الآن محمد صلاح موسم مميز ومتألق جدا مع فريقه الإنجليزي بل إن محمد صلاح اليوم يعتبر منقذ فريق ليفربول على حد وصف الصحف الإنجليزية خصوصا فيما يخص صناعة الأهداف أو تسجيلها، فمحمد صلاح اليوم يتصدر قائمة طويلة من هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج متفوقا بذلك على مجموعة كبيرة من أفضل الأسماء اللامعة مثل روميو لوكاكو نجم المانشستر يونايتد وأيضا العملاق هاري بطل نادي توتنهام، من أبرز الصحف التي قدمت تقريرا عن الفرعون المصري محمد صلاح هي صحيفة ذا صن الإنجليزية العريقة.

حيث قالت الصحيفة في تقريرها عن الفرعون المصري محمد صلاح أنه شخصية خجولة جدا على حسب تصريحات زملائه في الفريق عنه فهو لا يحب الظهور الإعلامي كثيرا ويحب ابتعاده عن الأضواء والشهرة وكذلك فهو بعيد عن إقامة الإعلانات التجارية المربحة في بريطانيا أو أوروبا أو في مصر، فلم يقم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح بعقد أي إعلان تجاري إلا مرتين على الأكثر خلال مسيرته في أوروبا في سن صغير، وفي تقريرها عن النجم المصري محمد صلاح قالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن اللاعب المصري قد رفض الحصول على هدية مالية من أحد رجال الأعمال المصريين وذلك بعد تأهل الفراعنة لكأس العالم عقب مباراة مصر مع الكونغو وقام صلاح بالتبرع بها للفقراء في بلاده والمحتاجين لها.

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يذكر أن فريق ليفربول ينتظر مواجهة قادمة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك في ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ومن المتوقع أن يقود جناح ليفربول تشكيلة الفريق حسب رؤية المدرب يورجن كلوب، المباراة ستقام اليوم في تمام السابعة والنصف بتوقيت مصر والخامسة والنصف بالتوقيت الإنجليزي غرينيتش، وبذلك يكون اليوم هو أول دخول لمحمد صلاح إلى ذلك الملعب مرتديا قميص آخر غير قميص ناديه السابق تشيلسي الذي لعب فيه قبل انتقاله لنادي فيولا ومنه إلى نادي روما الإيطالي لينتقل من خلاله إلى صفوف ليفربول.

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