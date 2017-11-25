فرج عامر: الزمالك من أهم الأندية في مصر وأتمنى النجاح لمرتضى منصور

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أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة من خلال تصريحات صحفية اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن نادي الزمالك يُعتبر من أهم الأندية في كرة القدم المصرية بجانب النادي الأهلي، وذلك تعقيباً منه على إنتخابات نادي الزمالك وما شهدتها من حضور غفير للغاية من جانب أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً قام المهندس فرج عامر بتقديم التهنئة للمستشار مرتضى منصور عقب فوزه برئاسة نادي الزمالك للفترة الثانية على التوالي، كما تمنى أن يقود المستشار مرتضى منصور مجلس الإدارة الجديد لنادي الزمالك نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات على جميع الأصعدة.

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وكانت نتيجة انتخابات نادي الزمالك قد جائت كما توقعت العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية، حيث إكتسح المستشار مرتضى منصور منافسه أحمد سليمان بفارق كبير للغاية في عدد الأصوات لكلاً منهما، ولكن وعلى الرغم من نهاية موضوع الإنتخابات وبداية مرحلة جديدة في عهد نادي الزمالك إلا أن المشاكل لا تزال متواجدة.

حيث أسفرت نتيجة الإنتخابات أيضاً عن فوز هاني العتال بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك مع العلم بأن هاني العتال كان قد ترشح ضمن قائمة أحمد سليمان، وهو ما أشعل غضب المستشار مرتضى منصور كثيراً وخاصة وأن ذلك الأمر قد جاء على حساب نجله أحمد مرتضى منصور والذي كان مترشحاً هو الآخر على منصب نائب رئيس نادي الزمالك.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن اللجنة الأولمبية المصرية كانت قد أصدرت في الأيام القليلة الماضية حكماً قضائياً بإستبعاد هاني العتال من انتخابات نادي الزمالك بسبب عضويته المزورة، وفي السياق ذاته أيضاً أكد المستشار مرتضى منصور اليوم أنه سوف يلجأ إلي المحكمة الدولية الرياضية، وذلك من أجل إبعاد هاني العتال عن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.

ولا شك أن التصريح الأبرز للمستشار مرتضى منصور حول هاني العتال اليوم كان من خلال مقابلة على شاشة قناة النيل للرياضة في صباح اليوم، حيث قال: “لو انطبقت السما على الأرض مش هاجلس مع هاني العتال في مكان واحد في إجتماع مجلس الإدارة”.