تعرف على تفاصيل البيان الرسمي الذي أصدره أحمد سليمان عقب خسارته في الإنتخابات

Advertisements

شهد صباح اليوم السبت الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي الإعلان عن نتيجة انتخابات نادي الزمالك بعدما إستمرت عملية التصويت في يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكما كان متوقعاً فاز المستشار مرتضى منصور بمقعد رئاسة نادي الزمالك للفترة الثانية له على التوالي.

ولكن انتصار المستشار مرتضى منصور لم يكن عادياً على الإطلاق بعدما اكتسح منافسه أحمد سليمان والذي كان مترشحاً هو الآخر على مقعد الرئاسة أيضاً، علماً بأن عدد الأصوات التي حصل عليها المستشار مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك الحالية قد وصلت إلي 26544 صوت، فيما وصلت عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الآخر الكابتن أحمد سليمان إلي 16094 صوت.

Advertisements

ولكن الخسارة لم تمنع أحمد سليمان من توجيه رسالة إلي جماهير نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث كتب فيها: “لا أملك في هذه اللحظات سوى تقديم خالص التقدير والشكر والعرفان لكافة أعضاء الجمعية العمومية الذين تشرفت بمنحهم صوتي في ظل الظروف العصيبة التي مررت بها قبل وأثناء الإنتخابات، وكل التقدير والشكر لمن لم يمنحني صوته”.

كما أضاف أيضاً في رسالته: “كل التقدير والشكر والعرفان لجماهير الزمالك العظيمة التي وقفت بجانبي طوال الفترة الماضية، وأؤكد لهم بأن اختيارهم لي كرمز هو بمثابة شرف كبير يجعلني أواصل تحمل هذه المسؤولية مهما كانت الصعوبات، أشكر جميع أفراد قائمتي المحترمة على وقفتهم القوية تجاه كل الأعاصير التي شهدتها الإنتخابات وأتمنى التوفيق للثنائي المحترم هاني العتال والدكتور عبد الله جورج، أؤكد للجميع بأنني على تواصل مستمر من أجل خدمة نادينا الحبيب وسأبلغكم بكل ما هو جديد أول بأول إن شاء الله”.

ومن جهتها تأمل جماهير نادي الزمالك الآن أن يعود الاستقرار إلي القلعة البيضاء سواء على المستوى الإداري أو على المستوى الرياضي بشكل خاص، وذلك بسبب رغبة الجماهير في رؤية جميع فرق نادي الزمالك في مختلف الألعاب في أفضل حال وخاصة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي غابت عنه الألقاب في السنوات الماضية بالشكل الذي يليق بحجم وتاريخ نادي الزمالك.