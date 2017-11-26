حسين الشحات يحسم مستقبله قبل الميركاتو الشتوي المقبل

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قام النجم الواعد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بحسم مصيره ومستقبله اليوم الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي صدرت في الفترة الأخيرة من جانب وسائل الإعلام والصحف المصرية والتي أكدت اقتراب رحيله في شهر يناير المقبل إلي أحد قطبي كرة القدم المصرية.

حيث أكد النجم حسين الشحات من خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد أنه قد اتخذ قراراً حاسماً بعدم الإنتقال إلي أي نادي سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يرغب في الاستمرار مع فريقع الحالي مصر المقاصة حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن الهدف الرئيسي له هو الإنضمام إلي صفوف المنتخب الوطني المصري وخاصة في ظل المشاركة المرتقبة له في مونديال روسيا المقبل، أما عن رحيله عن نادي مصر المقاصة مع نهاية الموسم الحالي أي في الصيف المقبل فقد أكد النجم حسين الشحات أنه في حالة وصول أي عرض له سواء من النادي الأهلي أو من نادي الزمالك فسوف يتم حينها التفاوض مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام من أجل حسم الصفقة.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم حسين الشحات أنه لا يُفكر على الإطلاق بالفوز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، مُشيراً إلي أن كل ما يُهمه هو عودة فريقه مصر المقاصة إلي مكانه الطبيعى في جدول ترتيب الدوري المصري وخاصة وأن الفريق مقبل في مطلع العام الجديد على مشاركة تاريخية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وعقب مرور 10 جولات حتى هذه اللحظة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز يتربع النجم الواعد حسين الشحات على عرش صدارة الهدافين للدوري المصري بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف، أما فريقه مصر المقاصة فيتواجد في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويمتلك في رصيده 9 نقاط.