نجم الأهلي يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الفريق أمام المصري البورسعيدي

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أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأنه بات جاهزاً بشكل كامل من أجل العودة من جديد للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، وذلك بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كانت قد لحقت به في الفترة الأخيرة وجعلته يغيب عن صفوف المارد الأحمر في المباريات الماضية.

حيث أكد المدافع محمد نجيب أنه بات لا يُعاني على الإطلاق من أي إصابة، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه كان يشعر فقط بمجرد بعض الألم في الحوض وهو ما أدى إلي غيابه عن مباريات فريقه في الفترة الماضية، كما شدد أيضاً على أنه جاهز تماماً من أجل المشاركة والعودة للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في المباراة المقبلة أمام فريق المصري البورسعيدي ويبقى القرار النهائي للجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام البدري.

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وقد شارك المدافع محمد نجيب بشكل طبيعي للغاية في مران فريقه يوم أمس السبت مما جعل الجهاز الطبي للنادي بقيادة الدكتور خالد محمود يؤكد تعافيه تماماً من الإصابة، وبالتالي بات الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي ليس مجبراً الآن على الدفع بالظهير الأيسر الواعد أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع مثلما حدث في المباريات ال 3 الماضية للمارد الأحمر، وذلك بسبب إصابة كلاً من رامي ربيعة ومحمد نجيب في وقت واحد وعدم وجود سوى المدافع سعد الدين سمير لوحده في ذلك المركز الحساس للغاية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.