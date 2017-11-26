هاني أبو ريدة يؤكد إقامة مباراة السوبر المصري في مطلع العام المقبل 2018 م

Advertisements

أكد هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن مباراة كأس السوبر المصري التي ستجمع بين حامل لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر في الموسم الماضي فريق الأهلي ووصيف مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي فريق المصري البورسعيدي سوف تُقام في مطلع العام الجديد.

وفي إطار تصريحاته عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم أشار هاني أبو ريدة إلي أن المباراة سوف تُقام تحديداً في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م، أما عن مكان إقامة هذه المباراة المرتقبة فقد أكد هاني أبو ريدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تكون هي المستضيفة لهذه المباراة بنسبة كبيرة للغاية وذلك على الرغم من العروض الكثيرة التي وصلت إلي الإتحاد المصري لكرة القدم من العديد من الدول العربية المختلفة في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وعلى صعيد أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الإستعداد للمباراة المقبلة والمنتظرة التي ستجمعه بمضيفه فريق المصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.