الإتحاد المصري لكرة القدم يقترب رسمياً من تحديد أولى المباريات الودية للمنتخب المصري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بات قريباً للغاية من الإعلان بشكل رسمي عن أولى المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي القادمة في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد إتفق بشكل مبدئي مع الإتحاد السويدي لكرة القدم ومع الإتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، وذلك على إقامة مباراة ودية تجمع بين المنتخب المصري ومنتخب السويد ومباراة أخرى تجمع بين منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، وذلك في شهر مارس المقبل في مطلع العام القادم 2018 م.

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ويبقى الإعلان الرسمي والموافقة بشكل نهائي على إقامة اللقائين عقب إجراء قرعة مونديال روسيا المقبل بناءً على رغبة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، والذي لا يرغب بدوره في خوض أي مباريات ودية ليس لها فائدة أو مواجهة منتخبات ضعيفة أو منتخبات أفريقية أو عربية.

ومن المقرر أن تُقام قرعة مونديال روسيا المقبل في مطلع شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2017 م في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، على أن تتكون البعثة المصرية التي ستكون متواجدة في حفل مراسم القرعة من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم و3 أعضاء من مجلس الإتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسهم الكابتن مجدي عبد الغني، وإضافة لذلك أيضاً المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر ومساعده الكابتن محمود فايز ومدير المنتخب إيهاب لهيطة.

وكان المنتخب المصري قد نجح في ضمان تأهله بشكل رسمي إلي مونديال روسيا المقبل عقب فوزه على حساب ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية في مطلع شهر أكتوبر الماضي وتحديداً في اليوم الثامن من عمر الشهر، وذلك في إطار الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي مونديال روسيا.