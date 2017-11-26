صدمة جديدة داخل النادي الأهلي بعد تأكد إستمرار غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سوف يستمر غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلي أسبوع أخر وذلك بعدما غاب عن صفوف الفريق منذ 20 يوم تقريباً.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم أن الظهير الأيسر الدولي التونسي لا يزال يحتاج إلي المزيد من الأيام من أجل إعادة تأهيله حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة في العضلة الخلفية، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أن النجم علي معلول كان من المؤكد غيابه عن المباراة المقبلة للمارد الأحمر أمام فريق المصري البورسعيدي.

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ولكن عدم تماثل النجم علي معلول للشفاء جعل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود يؤكد للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أن علي معلول سوف يغيب أيضاً عن مباراة الفريق أمام ضيفه فريق إنبي، والتي ستُقام في يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر القادم على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.