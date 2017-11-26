مهاجم فرنسي شاب بديلا عن كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

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ينوي النادي الملكي الأشهر على الإطلاق عالميا نادي ريال مدريد التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم أنتوني مارسيال نجم النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد وذلك خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية القادمة وقد رصد لتلك الصفقة حوالي 80 مليون جنيه استرليني وذلك كبديل لنجم ريال مدريد الأول والأشهر البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو.

وعلى حسب ما جاءت به الجريدة الإنجليزية ذا صن فإن النادي الملكي قد بدأ بالفعل في مفاوضاته المستمرة مع النجم الفرنسي أنطوني مارسيال الذي يلعب في موقع مهاجم في النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد ويبلغ أنتوني من العمر حوالي 21 عاما ويبدو أن النادي يبحث عن بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سوف يبلغ في شهر فبراير من العام القادم 33 عام، وذلك بحسب ما أراده المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان حيث صرح مؤخرا عن رغبته الشديدة في التعاقد مع أحد المهاجمين الشباب خلال الفترة الماضية.

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وتأتي رغبة المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الملكي زين الدين زيدان في التعاقد مع مهاجم شاب وذلك لتجديد شباب الفريق هجوميا حيث مع بلوغ كريستيانو رونالدو ال33 وبلوغ كريم بنزيما ال30 لا يتبقى إلا جاريث بيل وهو بالفعل يعاني دائما من إصاباته المتكررة لذا وجب التبديل والإحلال لتجديد دم الخط الهجومي للفريق الملكي الذي يشجعه الملايين في جميع أنحاء العالم.

ويتوقع الخبراء موافقة المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو على انتقال الفرنسي أنطوني مارسيال للنادي الملكي العريق لتطوير إمكانياته فهو لا يزال فتى صغير ذو إمكانات خام وتحتاج للتنمية والتدريب، وعلى الرغم من رغبة المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بمغادرة اللاعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن اللاعب المهاجم أصر على بقائه في الفريق مهاجما له واستطاع إثبات كفاءته في الفترة الأخيرة من الجولات الماضية في البريميرليج.

وفيما يخص الفرنسي أنتوني مارسيال وأداءه مع مانشستر يونايتد فقد استطاع تسجيل سبعة أهداف في 18 مباراة للنادي الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز وقد انتقل لصفوف مانشستر يونايتد في موسم 2015 من فريق موناكو وذلك بعقد يمتد لأربعة سنوات مع وجود إمكانية لمد الفترة لعام واحد في مقابل مبلغ 58 مليون جنيه استرليني.

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