لاعبي ليفربول يشيدون بأداء محمد صلاح رغم التعادل مع تشيلسي

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قام اللاعب جو جوميز الذي يلعب مدافعا للنادي الإنجليزي ليفربول بالإشادة بالفرعون المصري محمد صلاح وطريقة لعبه و أداءه مع الريدز منذ انتقاله للنادي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي والذي جاء إليه من الفريق الإيطالي روما في صفقة وصلت ل 42 مليون يورو مع وجود ثمانية مليون يورو كحوافز حيث وصف جو جوميز سجل التهديف الخاص بالفرعون المصري محمد صلاح بأنه مذهل جدا، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي قال المدافع جو جوميز أن محمد صلاح حقا لاعب لا يصدق فمنذ مجيئه للنادي وهو يشكل إضافة جديدة لهم بشكل كبير ليس فقط فيما يتعلق بأمر تهديفه وصناعة الأهداف بل أيضا فيما يخص اللعب عموما في أرض الملعب إلى جانب سرعته المذهلة وعلق المدافع الإنجليزي قائلا إن قوة نادي ليفربول الهجومية جيدة جدا بشكل واضح للاعبين وللجماهير وللجميع لذا فمحمد صلاح أضاف الكثير للنادي بفضل تألقه ونرجو أن يواصل ذلك التألق من أجلنا.

كما علق جو جوميز على أداء الفريق بأكمله في مباراتهم الأخيرة مع النادي الإنجليزي تشيلسي قائلا أن الفريق قاتل بقوة عالية منذ بداية المباراة واستطعنا السيطرة على وضع المباراة وصنعنا الكثير من الفرص الجيدة واستطاع محمد صلاح إحراز هدفه كنا نظن أننا نستطيع الحفاظ عليه ولكن هدف نادي تشيلسي الذي أحرزه اللاعب ويليان جاء بشكل مهاري ربما يقصده أو ربما هو الحظ ساعده، ولكننا من سوء حظنا لم نستطع حصد الثلاث نقاط التي كنا نريدهم من تلك المباراة الصعبة، يذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح يتصدر حاليا قائمة طويلة وقوية من هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج حيث يبلغ رصيده عشرة أهداف وذلك بعد تسجيله الهدف الذي تقدم به فريقه على نادي تشيلسي في مبارتهم الأخيرة قبل حدوث التعادل.

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وبذلك فإن محمد صلاح يرفع رصيده التهديفي مع ناديه الإنجليزي ليفربول في جميع مسابقات الموسم الحالي إلى 15 هدف وهو بذلك يحطم رقم قياسي جديد حيث حطم رقم اللاعب البرازيلي المخضرم فيليب كوتينيو الذي يبلغ رصيده 14 هدفا فقط في الموسم الماضي، وبذلك يكون صلاح أفضل وأبرع هدافي نادي ليفربول وذلك منذ رحيل اللاعب لويس سواريز من ليفربول إلى نادي برشلونة الإسباني.

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