الإتحاد المصري لكرة القدم يُرسل خطاباً هاماً إلي النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي خطاباً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر وإلي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، وذلك قبل المباراة المرتقبة والمنتظرة التي ستجمع بينها في يوم الثلاثاء المقبل.

وفي سياق ذلك الخطاب أخطر الإتحاد المصري لكرة القدم كلاً من النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي بعدد الأفراد الذين سيكونون متواجدين في مدرجات ملعب برج العرب من جانب أعضاء مجلس الإدارة من كل نادي، حيث شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عدد الأفراد الحاضرين في المباراة من جانب كل نادي سوف يكون 15 فرداً فقط، كما طالب أيضاً كل نادي بسرعة إرسال كشف أسماء الحضور من جانبه حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل المباراة.

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ومن جانبه يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته إستعداداً لهذه المباراة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن بعثة فريق الأهلي سوف تُغادر في صباح يوم غداً الأثنين إلي مدينة الأسكندرية على أن يُعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قبلها قائمة الفريق التي ستكون حاضرة في المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.