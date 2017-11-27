فيديو: كرة القدم التونسية تعيش على وقع كارثة كبرى بعد أحداث كلاسيكو النجم الساحلي والترجي

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عاشت كرة القدم التونسية في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي على وقع كارثة رياضية كبرى، وذلك في خلال موقعة كلاسيكو الكرة التونسية والتي جمعت بين فريق النجم الساحلي وضيفه فريق الترجي الرياضي في إطار مباريات الدوري التونسي للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وهو الأمر الذي من شأنه سينعكس سلبياً على كرة القدم التونسية بشكل عام وخاصة على المنتخب التونسي الذي يستعد من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، ويبقى التساؤل الكبير حول إمكانية إجتماع كلاً من لاعبي النجم الساحلي مع لاعبي الترجي في فريق واحد بعد الأحداث الكارثية والمأساوية التي شهدتها موقعة الكلاسيكو بينهما في يوم أمس الأحد.

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ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مباراة في الدوري التونسي أحداث شغب، ولكن ما حدث في مباراة يوم أمس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي أمر مختلف تماماً عن كل مرة، وقد بدأ الأمر حينما قام حكم المباراة بطرد لاعب من جانب فريق النجم الساحلي قبل نهاية المباراة بقليل، وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة إشتعلت الأمور أكثر حينما اشتبك المهاجم المصري عمرو مرعي مع لاعب من نادي الترجي.

وهو ما أدى إلي اشتعال الأجواء على أرض الملعب بين جميع اللاعبين والذين تبادلوا بدورهم الشجار بشكل غير حضاري على الإطلاق وغير لائق لكرة القدم التونسية، ولعل ما جعل الأمور تهدأ بين اللاعبين ولو قليلاً هو تدخل قوات الأمن التي كانت متواجدة في أرض الملعب مما منع من حدوث كارثة كبرى بين الفريقين.

وحينما هدأت الأمور تماماً على أرض الملعب بين جميع اللاعبين قام حكم المباراة بطرد كلاً من لاعب من جانب فريق الترجي الرياضي كما قام أيضاً بطرد المهاجم المصري عمرو مرعي من جانب فريق النجم الساحلي، وهو ما جعل عمرو مرعي يعترض بشدة على ذلك القرار وبطريقة لائقة ولولا تدخل زملائه لكان عمرو مرعي قد قام بالإعتداء على حكم المباراة.

وعلى الرغم من هدوء الأمور على أرض الملعب وإنهاء المباراة إلا أن المدرجات شهدت هي الأخرى أحداثاً مأساوية، وذلك بعدما قامت جماهير نادي النجم الساحلي بالاشتباك مع قوات الأمن التونسية بشكل مؤسف للغاية، وهو ما يحتاج بدوره إلي تدخل قوي وحازم من الإتحاد التونسي لكرة القدم من خلال توقيع العقوبات القاسية على الأطراف التي أدت لحدوث هذه الأحداث التي لم تفعل أي شئ سوى أنها أسائت كثيراً من سمعة كرة القدم التونسية.

أحداث كلاسيكو الكرة التونسية بين النجم الساحلي والترجي