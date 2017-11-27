بالصور.. شركة أودي الألمانية تقدم للاعبي ريال مدريد أسطولاً من السيارات الفاخرة مجاناً

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يعتبر فريق ريال مدريد من أهم الفرق الملكية لكرة القدم ويشاهدها العديد من عشاق الدائرة المستديرة، وهو من أهم فرق كرة القدم للمحترفين في إسبانيا ويلعب الفريق داخل العاصمة الإسبانية مدريد، ويلعب فيه الكثير من اللاعبين المحترفين والذين يحققون أفضل النتائج و يحرزون العديد من الأهداف الذي تجعله من أكثر الفرق الرياضية متابعة ومشاهدة دائماً، وفاز تسعة عشر مرة بكأس ملك إسبانيا وأحرز رقماً قياسياً بالدوري الإسباني والذي بلغ حوالي 33 مرة، وظهر النادي على ساحة كرة القدم الأوروبية والإسبانية بشكل قوى خلال عقد الخمسينات من القرن العشرين.

شركة أودي الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات قررت تجديد أسطول سيارات فريق ريال مدريد الإسباني، وتقوم الشركة بتولي حركة الإمدادات الخاصة بفريق السيارات الذي يوجد منذ عام 2003 وهذا على سبيل الدعاية للشركات، وأيضاً قامت الشركة بإجراء العديد من الاختيارات للاعبي ريال مدريد الهامة والمتنوعة التي تواكب الطرازات المختلفة للشركة، وأيضاً أبتعد اللاعبون عن السيارات المتوسطة ووقعت اختياراتهم على الطرازات الفاخرة والكبيرة، وتم تقديم العديد من السيارات لجميع اللاعبين بهدف الوصول إلى الكثير من البطولات المختلفة والمتعددة لاعبين نادي ريال مدريد الإسباني.

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يذكر أن نادي ريال مدريد من أهم النوادي الرياضية الكبرى الذي يوجد لها قاعدة جماهيرية كبيرة في الكثير من البلاد العربية والعالم بأكمله، وأيضاً هو يعتبر من أهم وأغنى النوادي الرياضية في العالم وذلك بحسب الميزانية السنوية الخاصة به، وتقدر الميزانية الخاصة له بحوالي 1.4 مليار دولار وحقق الكثير من الإيرادات الكبيرة خلال السنوات السابقة، وقامت مجلة فوربس بتقدير قيمة النادي بحوالي 3.24 مليار دولار وهي ما تعادل حوالي 3.65 مليارات دولار، ويكون هذا بالتعامل مع وجود ثبات للأرباح السنوية عند 577 مليون يورو تقريباً.

الجدير بالذكر أيضاً أنه تم اختيار 14 لاعب من نادي ريال مدريد لسيارة Q7 وهي سيارة رياضية فاخرة، وأيضاً يوجد 3 منها يعملون بنظام الهجين القابل للشحن بالكهرباء ووقع اختيار زيد الدين زيدان على سيارة RS6 Avant، واللاعب كريستيانو رونالدو وهو يعتبر أشهر وأغلى لاعب في العالم قام باختيار لنفسه سيارة RS7 Sportback وهي تتمتع سيرجيو راموس بالرياضة R8 Spyder وهي ذات السقف القابل للطي، وجاءت أصغر السيارات الذي وقع الاختيار عليها وهي بالشكل التالي JSQ5 توني كروس JS5 Coupe ماركو أسينسيو و RS5 Coupe للاعب كريم بنزيما.