إصدار قراراً رسمياً من مرتضي منصور للرد على مساعي الصلح بينه وبين هاني العتال

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قام المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الجديد برفض الكثير من المساعي الذي تقوم بتقريب وجهات النظر مع هاني العتال وهو نائب رئيس مجلس نادي الزمالك الجديد، وأيضاً أن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المنتمية لقائمة منصور والذي قدمت العديد من التصريحات إلى أنها سوف تقوم ببذل أقصى جهدها وتقديم المحاولات الخاصة بتقريب وجهات النظر بين رئيس الزمالك ونائبه الجديد، وتحدث المستشار مرتضي منصور أنه سوف يقوم بإصدار العديد من القرارات بشأن المساعي “مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد مجمد نهائياً حتى يخرج هاني العتال نائب الرئيس”.

وأيضاً تابع حديثه قائلاً أنه لن يجلس بجوار مزور مجلس نادي الزمالك، وتم إعلان فوز مرتضي منصور في الإنتخابات خلال الساعات القليلة السابقة وتم تجميد مجلس الإدارة حتى يتم حسم قضية عضوية هاني العتال الذي ينظر فيها يوم الثلاثاء القادم، وقام منصور باتهام العتال بعد إعلان ترشحه لمنصب النائب بتزوير الأوراق الرسمية الخاصة بـ مؤهله الجامعي، وأيضاً قام بتصعيد القضية لمركز التحكيم والتسوية الرياضي وتم استبعاد العتال من الانتخابات قبل أن يقوم بإعادتها مرة أخرى وبعد النظر إلى الشق والجانب الموضوعي.

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وتحدث منصور في تصريحات سابقة أنه قام بالاستفسار عن إدارة جامعة عين شمس عن صحة تخرج العتال من كلية التجارة، وقام بمخاطبة بعد السؤال عن أسمه ضمن كشوف الخريجين، ومنصور قام بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ومركز التحكيم والتسوية الرياضي مستنداً لرد إدارة جامعة عين شمس، والعتال رفض توجيه اتهامات منصور له وأكد أنه كان أحد طلاب كلية التجارة في جامعة عين شمس، وتم استخراج بطاقة الرقم القومي وقت ما كان يدرس فيها وأيضاً مستندات عضويته لنادي الزمالك، ولكنه حول لجامعة أخرى دون تعديلها في الرقم القومي وهذا ما يعتمد عليه رئيس نادي الزمالك الحالي.

يذكر أيضاً أن العتال رحب قبل إعلان فوزه بالعمل مع مرتضي منصور ولكن منصور رفض التعامل معه وجمد المجلس، وأكد أحد المصادر أن العتال ينتظر قرار المحكمة والإعلان عن وجود موافقة رسمية تجاه قرار رئيس مجلس إدارة النادي الجديد، والانتخابات نتجت عن قوز مرتضي منصور بمقعد رئيس النادي وحصدت قائمته جميع المقاعد باستثناء أحمد مرتضي منصور الذي خسر العضوية الذي فاز بها هاني العتال.