نادي فرنسي جديد يرغب في التعاقد مع نجم أخر من النادي الأهلي في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن أحد أندية الدوري الفرنسي قد أبدى رغبته جدياً في التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م.

حيث أشارت التقارير إلي أحد أندية الدوري الفرنسي يرغب في التعاقد رسمياً مع النيجيري جونيور أجايي في الميركاتو الشتوي المقبل، وخاصة بعد المستوى اللافت الذي ظهر به اللاعب رفقة فريقه الأهلي منذ تعاقده معه قادماً من نادي الصفاقسي التونسي، ولكن وفي الوقت ذاته أكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر أنه لن يتم الرد على أي عروض شفهية من أي نادي ولن يتم الرد سوى على العروض الرسمية فقط.

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وعلى صعيد أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية إستعداداً منه للمباراة المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن المارد الأحمر قد بدأ تحضيراته لهذه المباراة إنطلاقاً منذ صباح يوم السبت الماضي، وفي صباح اليوم الأثنين إتجهت بعثة فريق الأهلي إلي مدينة الأسكندرية من أجل تأدية المران الأخير قبل موعد المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.