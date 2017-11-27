قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل الميركاتو الشتوي المقبل

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كشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق اليوم الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن الجهاز الفني قد إتخذ قراراً في غاية الأهمية، وذلك قبيل فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م.

حيث أشارت المصادر إلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قرر التراجع نهائياً عن فكرة التعاقد مع حارس المرمى الواعد والمتألق محمد عواد لاعب نادي الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي المقبل، ويأتي ذلك في ظل المستوى اللافت الذي ظهر به حارس المرمى البديل والواعد للمارد الأحمر محمد الشناوي في المباريات الماضية التي شارك فيها بصفة أساسية مع الفريق.

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وإضافة لذلك أيضاً بسبب إصرار حارس المرمى الأساسي شريف إكرامي على العودة من جديد للعودة إلي التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة، علماً بأن فريق الأهلي يمتلك أيضاً حارس مرمى واعد أخر وهو الوفي أحمد عادل عبد المنعم، مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي لا يحتاج على الإطلاق للتعاقد مع حارس مرمى جديد.

وعلى صعيد أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية إستعداداً للمباراة المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن بعثة فريق الأهلي كانت قد وصلت منذ ساعات قليلة إلي مدينة الأسكندرية بعدما تحركت من العاصمة المصرية القاهرة في صباح اليوم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.