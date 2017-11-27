العامري فاروق: ما يحدث في الأهلي حالياً أمر غير مفهوم على الإطلاق

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أكد العامري فاروق وزير الشباب والرياضة السابق والمرشح حالياً ضمن قائمة الأسطورة محمود الخطيب على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي أن ما يحدث في النادي الأهلي حالياً أمر غير مفهوم على الإطلاق وغريب ومستجد، وذلك من خلال تصريحات له اليوم الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي عبر إذاعة الشباب والرياضة.

وفي إطار تصريحاته أيضاً تمنى العامري فاروق أن تقوم الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالحضور بغزارة في الانتخابات القادمة من أجل إعادة النادي الأهلي إلي مكانته الطبيعية مرة أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن انتخابات النادي الأهلي لم تعرف على مدار التاريخ بأكمله هذا الكم من التجاوزات والهجوم من جانب مرشح على مرشح أخر.

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وفي ختام تصريحاته تمنى العامري فاروق أيضاً أن تنجح قائمة واحدة فقط في انتخابات النادي الأهلي القادمة وألا يكون هناك اندماج بين القائمتين وذلك حتى يكون هناك انسجام في نهاية المطاف بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، وخاصة وأن ذلك المجلس سوف يعمل معاً على مدار السنوات ال 4 المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات النادي الأهلي المقبلة في نهاية شهر نوفمبر الحالي وتحديداً في يوم الخميس المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، علماً بأن الصراع سوف يكون في غاية الشراسة بين كلاً من الثنائي المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً وأسطورة النادي الأهلي سابقاً الكابتن محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي الأهلي.

وبغض النظر عن الفائز في انتخابات النادي الأهلي القادمة فإن الفائز الأكبر سوف يكون جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكبيرة، وخاصة في ظل المشاريع المنتظرة التي سيُشرف على تنفيذها مجلس الإدارة القادم للنادي الأهلي، ويأتي على رأس تلك المشاريع مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس.

والذي سينضم بدوره إلي الفروع ال 3 السابقة وهي الفرع الرئيسي بالجزيرة وفرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، أما المشروع الأهم والأبرز فهو مشروع إنشاء ملعب الأهلي الجديد والذي سيتم الإنتهاء من إنشائه في ظرف 4 سنوات تقريباً.