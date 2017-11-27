سيد عبد الحفيظ يُهدد لاعبي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بتهديد كل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل المباراة المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الثلاثاء.

حيث قام الكابتن سيد عبد الحفيظ بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلي كل اللاعبين، ولكن ليس بخصوص المباراة أمام فريق المصري البورسعيدي وإنما بخصوص انتخابات النادي الأهلي القادمة، حيث حذر الكابتن سيد عبد الحفيظ لاعبي المارد الأحمر من الدخول بأي شكل من الأشكال في الصراع الانتخابي على إدارة النادي.

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وفي إطار تصريحات صحفية اليوم الإثنين أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الكرة بالنادي الأهلي لم يكن له أي علاقة على مدار التاريخ بأكمله بانتخابات النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه سوف يكون هناك عقوبات صارمة على أي لاعب ينشغل بانتخابات النادي الأهلي وخاصة في ظل الصراع الانتخابي المتواجد حالياً بين المرشحين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن تحضيرات المارد الأحمر للمباراة قد إنطلقت منذ صباح يوم السبت الماضي وفي صباح اليوم الأثنين سافرت بعثة الفريق إلي مدينة الأسكندرية من أجل إنهاء التحضيرات للمباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من عمر الشهر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في مساء يوم الجمعة الماضي في تحقيق الإنتصار على حساب ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي جائت ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعلى إثر ذلك الإنتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 16 نقطة ليواصل بذلك صعوده نحو قمة جدول ترتيب الدوري من جديد والتي يرغب في إعتلائها للمرة الأولى له في الموسم الحالي.