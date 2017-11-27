تعرف على موعد قرعة كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة لها

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يترقب عشاق كرة القدم على مستوى العالم بأكمله مطلع شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2017 م، وذلك من أجل متابعة القرعة الخاصة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم في روسيا والتي ستنطلق بشكل رسمي في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل من العام القادم 2018 م.

ومن المقرر أن تُقام قرعة مونديال روسيا المقبل في مطلع شهر ديسمبر المقبل وتحديداً في يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الأول من عمر الشهر في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن القرعة سوف تكون بشكل حصري ومباشر على شبكة قنوات بي إن سبورتس والتي تملك بدورها الحقوق الحصرية لنقل فعاليات مونديال روسيا بأكمله.

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وحرصاً من شبكة قنوات بي إن سبورتس على نقل قرعة مونديال روسيا إلي أكبر عدد ممكن من جماهير كرة القدم وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف يتم نقل قرعة مونديال روسيا مباشرة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة والمجانية، كما سيتم نقل القرعة أيضاً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة وقناة بي إن سبورتس HD 11 المشفرة باللغة الإنجليزية وقناة بي إن سبورتس HD 13 المشفرة باللغة الفرنسية وقناة بي إن سبورتس HD 16 المشفرة باللغة الإسبانية، علماً بأنه سوف يكون هناك تغطية استثنائية من جانب كلاً من هذه القنوات من خلال استوديو تحليلي خاص لكل قناة رفقة ألمع نجوم كرة القدم العالمية.

ولا شك أن أعين العرب جميعاً سوف تكون مسلطة على المنتخبات العربية التي تأهلت إلي المونديال، علماً بأن جميعهم ينتظرهم قرعة ومجموعات في غاية الصعوبة وخاصة وأن المنتخب المصري والمنتخب التونسي قد تم وضعهم في التصنيف الثالث للقرعة، فيما تم وضع المنتخب المغربي والمنتخب السعودي في التصنيف الرابع.

المنتخبات المتأهلة إلي مونديال روسيا المقبل