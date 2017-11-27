رئيس نادي الزمالك الجديد المستشار مرتضي منصور يتهم أحمد جلال بالخيانة

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قام رئيس نادي الزمالك الجديد والذي تم تعيينه خلال أيام قليلة بعد فوزه بانتخابات نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، بالأتصال هاتفياً خلال الساعات القليلة الماضية بالنائب الخاص به أحمد جلال إبراهيم، وذلك بهدف الحديث اليومي عن الانتخابات الذي يتم إجراؤها داخل النادي لاختيار العديد من الشخصيات الهامة الذين يقومون بإدارة القلعة البيضاء، وأيضاً تحدث معه في واقعة المشادة التي وقعت بينه وبين هاني العتال وأنه لا يريد العمل معه والجلوس بجانبه داخل نادي الزمالك، وأنه قام بتجميد الحكم الخاص تعيينه كنائب للمستشار مرتضي منصور.

ويذكر أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الجديد قام بتعنيف أحمد جلال إبراهيم بشكل شديد وقوى، وذلك خلال المكالمة التليفونية التي دارت بينهم واتهمه منصور بأنه خان أبنه أحمد مرتضي منصور حتي يفوز هو في الانتخابات وأن ينجح ويسقط أبنه في انتخابات النادي، وأكد على أنه لن ولم يسكت على ما حدث وسوف يظهر للجهات المختصة أنه حدث تزوير في الانتخابات، وأنه يوجد أشخاص عملوا في الانتخابات من أجل مصالحهم الشخصية والفوز في الانتخابات، وأيضاً قام بتعنيف كثيراً والحديث معه بطريقة تهديدية لأنه فاز على نجله أحمد.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذا جاء بعد أن تم اتهام أحمد جلال بتزوير الانتخابات، وأعترض مرتضي منصور على إيقاف التصويت الخاص داخل اللجنة الانتخابية، ووجدت مشادة كلامية بينه وبين قائمة أحمد سليمان وأكد أنهم يسعون لإفساد العملية الانتخابية، وتم التأكيد على أنهم يريدون استبعاد أحمد مرتضي منصور نجل المستشار مرتضي منصور من إدارة مجلس نادي الزمالك، وذلك كما أدعى مرتضي منصور بأنهم زوروا في الانتخابات والأصوات حتى يتم خروج نجله من الانتخابات وعدم حصوله على أصوات ويحل بدلاً منه أحمد جلال.

وأيضاً أكدت العديد من المصادر الرياضية أن المكالمة تضمنت هذا النص أن أحمد نجله لن يكون كبش فداء لأي شخص، وأيضاً أنه سوف يعود إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بالقانون وأن الخيانة ليست جيدة يا أحمد جلال، وأنه سوف يتم البحث وتقديم الكثير من الأوراق الذي تثبت أن انتخابات إدارة نادي الزمالك تم تزويرها.