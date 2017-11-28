تعرف على رسالة صالح جمعة إلي جماهير النادي الأهلي

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قام النجم الواعد صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتوجيه رسالة إلي جماهير النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك من أجل الاعتذار لهم عن تقصيره طوال الفترة الماضية مما أدى إلي استبعاده من قائمة فريقه في المباريات الماضية.

وقام النجم الواعد صالح جمعة بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “أعلم جيداً أني مقصراً في حقكم وفي حق بيتي الذي طالما حلمت بالتواجد بين جدرانه، ولكن يعلم الله عزوجل أن تقصيري في السابق ما هو إلا قلة خبرة وخطوات غير محسوبة وأمراً لم أقصده مطلقاً وأعدكم وأعد بيتي النادي الأهلي والجهاز الفني الذي طالما دعمني أن أعود أقوى وأفضل من ذي قبل”.

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وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد قام باستبعاد النجم الواعد صالح جمعة من قائمة فريق الأهلي في جميع المباريات الماضية التي خاضها المارد الأحمر في شهر نوفمبر الحالي، وإضافة لذلك أيضاً تم استبعاده من قائمة الفريق النهائية التي تستعد للمباراة المقبلة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء.

وبكل تأكيد يُدرك النجم الواعد صالح جمعة جيداً أنه في حالة استمر وضعه الحالي على ما هو عليه، فإن فرصته في اللحاق والمشاركة مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل سوف تكون معدومة تماماً دون أدنى شك، وخاصة لآن الشرط الأساسي الذي وضعه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري من أجل استدعاء أي لاعب إلي صفوفه هو المشاركة بصفة أساسية مع فريقه والتألق على مدار الموسم بأكمله حتى يكون جديراً بحمل قميص المنتخب الوطني في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.