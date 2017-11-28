الزمالك يؤكد استمرار نيبوشا في منصبه على الرغم من الخسارة أمام مصر المقاصة

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أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور أنه لا توجد لديهم أي نية على الإطلاق لإقالة المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها فريق الزمالك في مساء يوم أمس الأثنين على أرضه على يد ضيفه فريق مصر المقاصة.

وعقب هذه الخسارة مباشرة تناقلت بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية العديد من الأنباء التي أكدت فيها أن المستشار مرتضى منصور قرر إقالة نيبوشا من منصبه وقام بتعيين طارق يحيي بديلاً له بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، ولكن أيمن حافظ المدير الإداري لفريق الزمالك نفى بدوره من خلال تصريحات صحفية كل هذه الشائعات التي ترددت حول إقالة المدير الفني نيبوشا من منصبه.

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كما شدد أيمن حافظ أيضاً على أن مجلس إدارة نادي الزمالك لا ينوي تماماً إقالة نيبوشا في الساعات القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن نيبوشا هو أنسب شخص لتولي تدريب نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة في مساء يوم أمس الأثنين على يد ضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وهو ما أدى إلي استقرار رصيد فريق الزمالك عند 18 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ولكن ذلك الأمر بشكل مؤقت لحين إنتهاء جميع مباريات هذه الجولة وهو ما يعني أن فريق الزمالك من الممكن أن يُغادر مركزه ويتراجع على مستوى جدول الترتيب، مما يعني ابتعاده أكثر عن صدارة الترتيب والمنافسة على لقب الدوري المصري في الموسم الحالي.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي يتمناه عشاق وجماهير نادي الزمالك على الإطلاق، علماً بأن هذه الخسارة تُعتبر الثانية لفريق الزمالك في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، حيث سبق له وأن خسر على يد ضيفه أيضاً ولكن فريق سموحة بثلاثية نظيفة في الشهر الماضي.