تعرف على حكم المباراة المرتقبة بين الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مباراة مرتقبة للغاية بين الطرفين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم أحمد الغندور من أجل إدارة هذه المباراة المرتقبة، على أن يُساعده كلاً من أيمن دجيش وتحسين أبو السادات كحكم راية ومحمد صابر كحكم رابع وحسام الجلاد ومحمود ناجي كحكم خامس.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد بدأ تحضيراته لهذه المباراة المرتقبة إنطلاقاً من صباح يوم السبت الماضي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، ومن ثم سافرت بعثة الفريق في صباح يوم أمس الأثنين إلي مدينة الإسكندرية من أجل إنهاء التحضيرات للمباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري بالإعتماد على التشكيلة التالية في هذه المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

ومن جهته قام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي باستبعاد حارس المرمى الأساسي للفريق شريف إكرامي من قائمة المباراة وذلك للمرة الرابعة على التوالي لأسباب فنية، وهو الحال نفسه مع النجم الواعد صالح جمعة وخاصة في ظل انخفاض مستوى الثنائي بشكل لافت في الفترة الماضية، مما أدى إلي إنتقادهما بشكل لاذع من جانب جماهير النادي الأهلي.

كما يفتقد المارد الأحمر في هذه المباراة المرتقبة أمام فريق المصري البورسعيدي لخدمات كلاً من علي معلول ورامي ربيعة وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الماضية على أمل عودتهما من جديد للفريق في المباريات المقبلة.