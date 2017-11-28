حسين الشحات نجم واعد يسطع بشكل لافت في سماء كرة القدم المصرية

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يبدو أن تأهل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم إلي مونديال روسيا المقبل قد إنعكس بشكل إيجابي للغاية كما كان متوقعاً على مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، ولعل أبرز دليل على ذلك هو تألق بعض اللاعبين الواعدين على الرغم من عدم تواجدهم في أندية كبيرة مثل النادي الأهلي أو نادي الزمالك.

وبكل تأكيد يُعتبر النجم الواعد حسين الشحات من أبرز اللاعبين الذين ظهروا بشكل لافت للغاية في الموسم الحالي رفقة فريقه مصر المقاصة، مما جعل جميع أعين أندية كرة القدم المصرية وخاصة الأندية الكبيرة تلتفت إليه وترغب في التعاقد معه سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو حتى في الصيف المقبل مع نهاية الموسم الحالي.

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ولكن النجم حسين الشحات أكد بدوره في أكثر من مناسبة سابقة في الموسم الحالي أنه لا يُفكر على الإطلاق في الرحيل عن صفوف ناديه مصر المقاصة في الميركاتو الشتوي المقبل، مُشيراً إلي أن ذلك الأمر من الممكن حدوثه عقب نهاية الموسم الحالي بالاتفاق مع مجلس إدارة النادي الفيومي.

ولكن وفي الوقت ذاته بات الجميع يُدرك جيداً أن الهدف الرئيسي للنجم الواعد حسين الشحات في الفترة المقبلة ليس هو الإنتقال إلي النادي الأهلي أو إلي نادي الزمالك، ولكن يبقى هدفه هو الإنضمام إلي صفوف المنتخب المصري في المقام الأول خلال الفترة المقبلة وخاصة في القائمة النهائية التي سيتم إختيارها من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وربما في حالة حدوث ذلك سوف تكون الفرصة مثالية للغاية بالنسبة للنجم حسين الشحات، وذلك من أجل التألق بشكل لافت أيضاً ولكن في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله مما سيفتح حينها جميع أندية كرة القدم على مستوى العالم عليه، وهو ما يعني حينها إتاحة فرصة كبيرة له من أجل خوض تجربة الإحتراف في القارة الأوروبية وهو حلم كل لاعب مصري.

وعلى الرغم من أن النجم حسين الشحات ليس مهاجم صريح إلا أنه يتصدر في الوقت الحالي صدارة ترتيب الهدافين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل حتى هذه اللحظة 8 أهداف رفقة فريقه مصر المقاصة مما جعل الأنظار تلتفت إليه بصورة أكبر.