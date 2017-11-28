تعرف على التشكيل المتوقع والأقرب للأهلي قبل مباراة الليلة أمام المصري

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مباراة مرتقبة للغاية بين الطرفين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وكان الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن في صباح يوم أمس الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من عمر الشهر الحالي، حيث شهدت القائمة غياب بارز لكلاً من حارس المرمى الأساسي للفريق شريف إكرامي والنجم الواعد صالح جمعة لأسباب فنية، كما غاب أيضاً عن القائمة كلاً من علي معلول ورامي ربيعة بداعي الإصابة.

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ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري باختيار التشكيلة التالية من أجل خوض مباراة الليلة أمام فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد بدأ تحضيراته لهذه المباراة المرتقبة إنطلاقاً من صباح يوم السبت الماضي على ملعب التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وفي صباح يوم أمس الإثنين سافرت بعثة فريق الأهلي إلي مدينة الإسكندرية من أجل انهاء التحضيرات لهذه المباراة.

وفي حالة فوز فريق الأهلي فإنه سوف يتقدم إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليتخطى بذلك غريمه التقليدي فريق الزمالك مع العلم بأن فريق الأهلي لا يزال لديه 3 مباريات مؤجلة من شأنها أن تجعل الفارق بينه وبين غريمه كبيراً للغاية في حالة نجح المارد الأحمر في الفوز بجميع مبارياته المؤجلة، حيث سيكون الفارق بينهما 10 نقاط كاملة وهو ما سيؤكد حينها استحالة منافسة فريق الزمالك على لقب الدوري المصري.