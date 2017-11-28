قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة إنبي المقبلة

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إتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريق الأهلي ومضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي نقل مران الفريق في يوم الخميس المقبل من ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة إلي ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل التحضير للمباراة الأخرى المرتقبة للمارد الأحمر أمام فريق إنبي في مساء يوم السبت المقبل في أجواء هادئة بعيداً عن انتخابات النادي الأهلي التي سيتم إجرائها في يوم الخميس المقبل في فرع النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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ولكن وقبل كل ذلك سيواجه فريق الأهلي مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مرتقبة للغاية بين الطرفين على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري باختيار التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة المرتقبة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / صبري رحيل

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / عبد الله السعيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

أما المباراة المقبلة والتي ستجمع بين فريق الأهلي وضيفه فريق إنبي فسوف تُقام في مساء يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر القادم، علماً بأن المباراة ستكون على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي حالة نجاح فريق الأهلي في تحقيق الفوز في كلاً من المباراتين، فحينها سوف يؤكد أن هدفه الرئيسي ليس مجرد التقدم على مستوى جدول ترتيب الدوري وإنما المحافظة على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثالث على التوالي وللمرة ال 40 في تاريخ المسابقة.