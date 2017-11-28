خطوة هامة من الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة أمام مصر المقاصة

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا قراراً في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بعدما تعرض فريق الزمالك لخسارة قاسية في مساء يوم أمس الأثنين على يد ضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك إيقاف كافة مستحقات لاعبي الفريق لأجل غير مسمى، وذلك بعد المستوى الباهت الذي قدمه الفريق في المباراة الماضية أمام فريق المقاصة مما أبعد فريق الزمالك أكثر عن صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وكان فريق الزمالك قد تعرض للخسارة على يد ضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مساء يوم أمس الأثنين الموافق لليوم السابع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

ولا شك أن هذه الخسارة من شأنها أن تؤثر كثيراً على فريق الزمالك في الفترة المقبلة، وخاصة وأنها تُعتبر خسارته الثانية في مشواره المحلي في الموسم الحالي مع سقوطه أيضاً في فخ التعادل في 3 مباريات سابقة، مما أدى منه العديد والعديد من النقاط في الأسابيع الأولى من عمر المسابقة، وهو ما سيجعل أمر منافسته على لقب الدوري المصري الممتاز في غاية الصعوبة وخاصة في ظل قوة حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي.

وإضافة لذلك أيضاً بسبب الأداء المثالي الذي يُقدمه كلاً من فريق الإسماعيلي وفريق المصري البورسعيدي في الموسم الحالي، مما يجعل فريق الزمالك ليس فقط مهدداً بالمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، وإنما مهدداً أيضاً بعدم إمكانية حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام بعد المقبل 2019 م، علماً بأن فريق الزمالك فشل في التأهل إلي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخى العام المقبل 2018 م وإكتفى فقط بالتأهل إلي مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.