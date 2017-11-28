حسام البدري: الفوز على المصري في غاية الأهمية وكنا أفضل منهم

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفوز الذي حققه فريقه في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي على حساب مضيفه فريق المصري البورسعيدي، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بعد نهاية المباراة مباشرة.

وفي إطار حديثه في المؤتمر الصحفي أكد الكابتن حسام البدري أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب فريق المصري البورسعيدي يُعتبر في غاية الأهمية، وذلك لآن فريق المصري البورسعيدي يُعتبر فريقاً قوياً ويُقدم أدائاً أكثر من رائع منذ مطلع الموسم الحالي.

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كما أشار الكابتن حسام البدري أيضاً إلي أن فريقه أضاع فرصتين خطيرتين في بداية المباراة وهو الأمر الذي لم يُعجبه على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه تحسن بشكل كبير من الناحية التنظيمية في شوط المباراة الثاني، وفي ختام حديثه أشاد الكابتن حسام البدري كثيراً بالمدافع الواعد والمتألق أيمن أشرف واصفاً إياه بأنه مكسب حقيقي للنادي الأهلي.

وكان فريق الأهلي قد حسم المباراة المرتقبة التي جمعته بمضيفه فريق المصري البورسعيدي عقب فوزه عليه بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار إرتقى المارد الأحمر إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 19 نقطة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه بها جميعاً فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثالث على التوالي، وفي حالة نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية الموسم الحالي فسوف يكون هو اللقب رقم 40 الذي يُحققه المارد الأحمر في تاريخ المسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي تحضيراته إنطلاقاً من يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة أيضاً والتي ستجمعه بضيفه فريق إنبي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.