صحيفة اسبانية تنشر اعلى 10 لاعبيين من حيث الاجر في العالم

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قامت الصحيفة الأسبانية “ماركا” والتي تتخصص في نقل اخبار كرة القدم بالتصريح عن قائمة تضم أهم عشرة لاعبين مدربين في العالم، تم الترتيب وفقا لسعر كل لاعب يلعب في ناديه، والجدير بالذكر ان اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي يعد اللاعب الأعلى أجرا في العالم بعد ان قام بالتوقيع لصالح نادي برشلونة الذي يلعب في الدوري الاسباني الممتاز،حيث ان ليونيل ميسي قد قام بتجديد عقده، وذلك حتى عام 2021، بعقد يقدر بحوالي 42 مليون يورو.

وقد جاءت القائمة كالتالي وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية: احتل المركز الاول نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي حيث انه قد تصدر القائمة بعقد قد بلغ 43 مليون يورو، ثم يليه في المركز الثاني النجم في نادي شنغهاي الصيني، كارلوس تيفيز حيث ان عقده يقدر بحوالي 38 مليون يورو، وفي المركز الثالث يأتي نجم نادي برشلونة سابقا ونادي باريس سان جيرمان حاليا، نيمار دي سيلفا بعقد يقدر بحوالي 36 مليون يورو، ويأتي في المركز الرابع لاعب منتخب البرتغال الدون كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، حيث ان عقده يقدر بحوالي 34 مليون يورو، ثم في المركز الخامس أوسكار جاء نجم فريق شنغهاي سينج الصيني، بعقد يقدر بحوالي 24 مليون يورو.

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ومن جهة أخرى فقد جاء اللاعب جاريث بيل الذي يلعب في فريق ريال مدريد في المركز السادس يعقد يقدر بحوالي 23 مليون يورو، ويأتي في المركز السابع لافيتزي نجم فريق هيبي فورتون الصيني، حيث ان عقده يقدر بحوالي 22 مليون يورو، وفي المركز الثامن يأتي هالك النجم في فريق شنغهاي سينج الصيني، بعقد يقدر بحوالي 20 مليون يورو، وفي المركز التاسع يأتي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب بول بوجبا، بعقد يقدر بحوالي 17 مليون يورو، وأخيرا فقد جاء في المركز العاشر اللاعب جرازيانو بيلي، نجم في فريق شاندونج الصيني، بعقد يقدر بحوالي 15 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر أن هدافين الدوري الاسباني يحتلون القائمة حيث ان ميسي قد سجل مع برشلونة مع 12 هدفا، ويليه كلا من سيميون زازا وسيدريك باكامبو من فالنسيا و فياريال حيث سجل 9 أهداف كل منهما، وتجدر الاشارة الى ان الدوري الصيني يوجد به أكثر من لاعب قد ضم إلى القائمة.

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