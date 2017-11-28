حسام حسن: قلة الخبرة والخوف من إسم الأهلي السبب الرئيسي وراء خسارتنا

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تحدث الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن الخسارة التي تعرض لها فريقه اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، وذلك على يد ضيفه وحامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي على أرضية ملعب برج العرب.

حيث أكد الكابتن حسام حسن من خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مباشرة أن قلة خبرة لاعبي فريقه والخوف من إسم فريق الأهلي كان السبب الرئيسي وراء الخسارة بهذه النتيجة، مشيراً في الوقت ذاته ‘إلي أن الهدف الأول لفريق الأهلي قد جاء من خطأ دفاعي ساذج لفريقه، أما عن الهدف الثاني فرفض الكابتن حسام حسن الحديث عنه تماماً وبشكل قاطع.

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وفي ختام حديثه قام الكابتن حسام حسن بتقديم التهنئة إلي النادي الأهلي على انتصاره في المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه حاول بكل الطرق الدخول في المباراة مجدداً بعد استقباله للهدف الثاني ولكن التوفيق لم يكن حليفاً لهم.

وكان فريق الأهلي قد حسم المباراة المرتقبة التي جمعته بمضيفه فريق المصري البورسعيدي عقب فوزه عليه بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار إرتقى المارد الأحمر إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 19 نقطة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه بها جميعاً فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثالث على التوالي، وفي حالة نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية الموسم الحالي فسوف يكون هو اللقب رقم 40 الذي يُحققه المارد الأحمر في تاريخ المسابقة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي تحضيراته إنطلاقاً من يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة أيضاً والتي ستجمعه بضيفه فريق إنبي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.