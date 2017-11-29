الخطيب يؤكد إستحالة عودة السد العالي للنادي الأهلي

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أكد الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي سابقاً والمرشح حالياً على مقعد رئاسة النادي الأهلي في الانتخابات القادمة للنادي أن عودة السد العالي عصام الحضري تُعتبر أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال تصريحات له عبر شاشة قناة دريم في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

وفي إطار حديثه أيضاً شدد الكابتن محمود الخطيب على أن مبادئ النادي الأهلي من المستحيل التنازل عنها، وإذا قام النادي الأهلي بالتنازل عن هذه المبادئ من أجل عودة عصام الحضري إلي صفوف القلعة الحمراء لكي يختتم حياته الكروية فيها، فلن يكون هناك مصداقية للنادي الأهلي بعد ذلك في أي وقت أخر، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن النادي الأهلي في وقت من الأوقات كان قد قرر إيقاف 17 لاعباً بسبب المبادئ فقط.

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هذا ويتصارع الكابتن محمود الخطيب مع المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً على رئاسة النادي الأهلي في السنوات الأربعة المقبلة، علماً بأن انتخابات النادي الأهلي سوف تُقام يوم غداً الخميس الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، ومن المتوقع أن تشهد صراعاً في غاية الشراسة بين الثنائي محمود طاهر ومحمود الخطيب.

ولكن الفائز الأكبر في نهاية المطاف من انتخابات النادي الأهلي القادمة سيكون دون أدنى شك جماهير وأعضاء النادي الأهلي، وخاصة في ظل المشاريع الضخمة التي تحدث عنها كل مرشح على مقعد الرئاسة في برنامجه الانتخابي، ولعل ما يُميز هذه الانتخابات أن كلاً من المرشحين قد وعد بتنفيذ هذه المشروعات في ظرف 4 سنوات فقط قادمة.

ويأتي على رأس هذه المشاريع مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس، لينضم بذلك إلي الفروع الثلاثة السابقة وهي الفرع الرئيسي بالجزيرة وفرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، بينما يبقى المشروع الأهم والأبرز هو مشروع إنشاء ملعب الأهلي الجديد والذي سوف يتسع لما يقرب من 55 ألف متفرج في الشيخ زايد، وهو بكل تأكيد الأمر الذي سيُضيف كثيراً إلي تاريخ النادي الأهلي العريق على المستوى العربي والأفريقي وخاصة في حالة بناء ملعب خاص به.