الأهلي يقترب كثيراً من التعاقد مع نجم الوداد البيضاوي في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر قد بات قريباً للغاية من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التوصل إلي إتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي على التعاقد مع النجم الواعد المغربي أشرف بنشرقي في الميركاتو الشتوي المقبل أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م، على أن تصل قيمة الصفقة تقريباً إلي مبلغ مليون يورو.

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كما أضافت التقارير أيضاً إلي أن اللاعب نفسه قد وافق على الإنتقال إلي صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل، وخاصة وأنه سوف يختتم مسيرته مع فريقه الحالي الوداد البيضاوي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستُقام في شهر ديسمبر المقبل من العام الحالي 2017 م على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولكن وفي مقابل هذه الأنباء كان مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أنه لم تصله أي عروض رسمية من أي نادي على الإطلاق من أجل التعاقد مع نجمه الواعد أشرف بنشرقي سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو حتى في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أشار مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي أيضاً إلي أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن صفوف النادي إلا عقب نهاية الموسم الحالي، وخاصة وأنه سوف يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية رفقة ناديه في الشهر المقبل كما أنه سوف يُشارك في بطولة كأس العالم في روسيا رفقة منتخب بلاده المغرب وذلك في شهر يونيو المقبل من العام القادم 2018 م.

وهو ما سيجعل ذلك الأمر بمثابة فرصة مثالية للنجم الواعد أشرف بنشرقي لكي يلمع بصورة أكبر في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وبالتالي ستكون أعين كل الأندية العالمية وخاصة من القارة الأوروبية مسلطة عليه بشكل كبير للغاية نظراً لمستواه الرائع.