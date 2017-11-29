الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم إستعداداً لمباراته المقبلة أمام إنبي

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري إنطلاقاً من عصر اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة المقبلة أمام فريق إنبي.

وقبيل انطلاقة مران اليوم سيقوم الكابتن حسام البدري بعقد محاضرة فنية مع لاعبي المارد الأحمر لمدة نصف ساعة، وذلك من أجل شرح كافة السلبيات والايجابيات التي خرج بها الفريق من مباراته في مساء يوم أمس الثلاثاء أمام فريق المصري البورسعيدي، وإضافة لذلك أيضاً الحديث عن الجوانب الفنية لفريق إنبي ونقاط القوة والضعف التي يمتلكها الفريق البترولي وخاصة مع مديره الفني المتألق والواعد ايهاب جلال.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق إنبي في مساء يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد حسم المباراة المرتقبة التي جمعته في مساء يوم أمس الثلاثاء بمضيفه فريق المصري البورسعيدي عقب فوزه عليه بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار ارتقى المارد الأحمر إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 19 نقطة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه بها جميعاً فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثالث على التوالي، وفي حالة نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية الموسم الحالي فسوف يكون هو اللقب رقم 40 الذي يُحققه المارد الأحمر في تاريخ المسابقة.