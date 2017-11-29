تعرف على ممثلي مصر في قرعة مونديال روسيا المقبل

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يترقب عشاق كرة القدم على مستوى العالم بأكمله قرعة مونديال روسيا المقبل، والتي ستُقام في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم الأول من شهر ديسمبر القادم من العام الحالي 2017 ، وذلك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن جهتها تحركت البعثة المصرية التي ستكون متواجدة في حفل مراسم القرعة في صباح اليوم الأربعاء من مطار القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة بإتجاه العاصمة الروسية موسكو، حيث تكونت البعثة المصرية من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ومجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وكرم كردي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم.

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وإضافة لذلك أيضاً الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري ومساعده الكابتن محمود فايز وإيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن وحسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي وأحمد حسن نجم المنتخب المصري سابقاً ومحلل قنوات دي إم سي سبورتس حالياً.

وكان المنتخب المصري قد نجح في ضمان تأهله بشكل رسمي إلي مونديال روسيا المقبل عقب فوزه على حساب ضيفه منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في مطلع شهر أكتوبر الماضي وتحديداً في اليوم الثامن من عمر الشهر، وذلك في إطار الجولة الخامسة ضمن مباريات المجموعة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي مونديال روسيا المقبل.

وعلى إثر ذلك التأهل التاريخي سيتواجد المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب دام 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، حيث سبق وأن شارك منتخب الفراعنة في بطولة كأس العالم في عام 1934 م على الأراضي الإيطالية، كما شارك أيضاً في بطولة كأس العالم في عام 1990 م على الأراضي الإيطالية مرة أخرى.