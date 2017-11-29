نجم الأهلي يتلقى عروضاً مغرية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تلقى العديد من العروض المغرية سواء من داخل مصر أو من خارجها، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلي أن أحد أندية الدوري السويسري إضافة إلي نادي إنبي يرغبان جدياً في التعاقد مع النجم الواعد أحمد الشيخ خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م، ولعل ما قد يُساهم في حسم الصفقة هي رغبة اللاعب نفسه في الرحيل أو البقاء رفقة النادي الأهلي.

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ومنذ عودته من جديد إلي صفوف القلعة الحمراء في مطلع الموسم الحالي لم يتمكن النجم الواعد أحمد الشيخ من الحصول على أي فرصة على الإطلاق من أجل إثبات نفسه وقدراته، وذلك بسبب عدم ثقة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في قدرته على المشاركة بصفة أساسية مع الفريق نظراً لعدم امتلاكه الخبرات الكافية.

وفي حالة استمرار هذه الوضعية حتى موعد نهاية الدور الأول من عمر الموسم الحالي، فبكل تأكيد سيُبدي النجم الواعد أحمد الشيخ رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي ولو حتى على سبيل الإعارة فقط طوال فترة الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وذلك حتى يتمكن من العودة من جديد للمشاركة بصفة أساسية في المباريات وبالتالي يستعيد مستواه السابق الذي قدمه طوال الموسم الماضي رفقة فريق مصر المقاصة.

وهو الأمر الذي سيفتح أمامه الباب واسعاً من أجل الإنضمام إلي قائمة المنتخب الوطني المصري وخاصة في ظل المشاركة المرتقبة والتاريخية المقبلة لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل، وفي حالة نجح أحمد الشيخ في المشاركة رفقة المنتخب المصري في المونديال فحينها سيكون أمام فرصة مثالية بالنسبة له لكي تكون كل أعين أندية كرة القدم العالمية وخاصة الأوروبية مسلطة عليه في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وربما تصل له عروض من أكبر الأندية في الدوريات الأوروبية القوية وليس عرض من الدوري السويسري فقط.