قرار هام من الجهاز الفني للأهلي قبل انتخابات النادي بساعات قليلة

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قراراً في غاية الأهمية، وذلك قبل موعد انتخابات النادي الأهلي بساعات قليلة فقط والتي من المقرر أن تُقام في يوم غداً الخميس الموافق لليوم الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي.

حيث أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن الجهاز الفني قد اتفق على توقيع عقوبة مالية قاسية تصل قدرها إلي مبلغ مليون جنيه مصري على أي لاعب في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك حالة تواجده يوم غداً الخميس في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة أو مشاركته في العملية الانتخابية للنادي.

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كما أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال تصريحات صحفية أيضاً إلي قرار منع أي لاعب من المشاركة في انتخابات النادي الأهلي من قريب أو من بعيد قد جاء من أجل الحفاظ على ثوابت النادي الأهلي والتي تمنع تماماً تدخل أي لاعب في مثل هذه الأمور.

ومن أجل الابتعاد تماماً عن الأجواء الانتخابية الخاصة بالنادي الأهلي سيُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه في صباح يوم غداً الخميس على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فريق إنبي المقبلة والتي ستُقام في مساء يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث تأتي هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد حسم المباراة المرتقبة التي جمعته في مساء يوم أمس الثلاثاء بمضيفه فريق المصري البورسعيدي عقب فوزه عليه بهدفين مقابل لا شئ على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار ارتقى المارد الأحمر إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 19 نقطة، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه بها جميعاً فسوف ينفرد حينها بصدارة الترتيب في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثالث على التوالي، وفي حالة نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في نهاية الموسم الحالي فسوف يكون هو اللقب رقم 40 الذي يُحققه المارد الأحمر في تاريخ المسابقة.