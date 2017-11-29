ليفربول يُبدي رغبته في التعاقد رسمياً مع نجم الأهلي في يناير المقبل

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد رسمياً مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أو حتى في الصيف المقبل مع نهاية الموسم الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع المدافع أحمد حجازي لاعب النادي الأهلي والمعار منذ الصيف الماضي إلي نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، علماً بأن ذلك الأمر قد جاء بناءً على رغبة من المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب، والذي يبدو أنه مقتنع كثيراً بالمدافع أحمد حجازي وخاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم مع فريق وست بروميتش ألبيون.

Advertisements

ولا شك أن المدرب الألماني يورغن كلوب لديه تجربة ناجحة للغاية مع اللاعبين المصريين، وذلك سواء من خلال النجاح الباهر الذي يُحققه برفقته في الموسم الحالي الفرعون المصري محمد صلاح، أو من خلال النجاح السابق الذي حققه برفقته في السنوات الماضية مع الفرعون المصري محمد زيدان وذلك حينما كان يورغن كلوب مدرباً لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ومن جهته لن يكون مجلس إدارة النادي الأهلي متعجلاً في الموافقة في حالة تم تقديم أي عرض رسمي إلي النادي من أجل التعاقد مع المدافع أحمد حجازي، وخاصة وأن اللاعب سوف يكون أحد الركائز الأساسية للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وبالتالي سيكون أمامه فرصة مثالية من أجل التألق في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

وبكل تأكيد ستكون أعين كل أندية كرة القدم العالمية وخاصة أندية القارة الأوروبية سوف تكون مسلطة على المونديال وعلى كل لاعبيه وخاصة والواعدين منهم من أجل التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى الرغم من أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري كان لا يتمنى خسارة المدافع أحمد حجازي على الإطلاق، ولكنه يُدرك جيداً في الوقت ذاته أنه مدافع موهوب ومصيره ومستقبله سيكون الاحتراف في أحد أندية القارة الأوروبية.