مصاد مقربة من الجهاز الفني لمنتخب مصر تؤكد استبعاد إكرامي من المنتخب في حالة واحدة فقط

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كشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف إكرامي سوف يتم استبعاده من صفوف المنتخب المصري في الفترة المقبلة في حالة واحدة فقط.

حيث أكد المصدر أن حارس المرمى شريف إكرامي لن يجد مكاناً له في قائمة المنتخب المصري في معسكر شهر مارس المقبل في مطلع العام القادم 2018 ، وذلك في حالة استمرار وضعيته الحالية مع فريقه الأهلي دون أي تغيير حتى موعد فترة التوقف الدولي القادمة، علماً بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي كان قد قام باستبعاد حارس المرمى شريف إكرامي من قائمة المارد الأحمر في جميع المباريات المحلية التي خاضها الفريق في شهر نوفمبر الحالي.

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وهو ما يعني أن شريف إكرامي لم يجد له مكاناً حتى على مقاعد البدلاء على أقل تقدير، ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على حارس المرمى شريف إكرامي هو تألق حارس المرمى البديل والواعد محمد الشناوي في كل المباريات التي شارك فيها بصفة أساسية مع المارد الأحمر في الشهر الحالي.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة لا تزال قائمة أمام شريف إكرامي من أجل استعادة مكانته في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي وبالتالي يضمن تواجده في قائمة المنتخب المصري وخاصة في ظل المشاركة التاريخية المقبلة لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن الشرط الأساسي من أجل انضمام أي لاعب إلي صفوف المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، هو أن يُشارك بصفة أساسية مع الفريق الذي يلعب له على مدار الموسم الحالي بأكمله وإضافة لذلك أيضاً أن يتألق بشكل لافت ويكون جديراً بارتداء قميص المنتخب الوطني في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، علماً بأن هذه هي المرة الثالثة التي ينجح فيها المنتخب المصري في التأهل إلي بطولة كأس العالم.