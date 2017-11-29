النجم وائل جمعة ينضم إلي قائمة الداعمين للكابتن محمود الخطيب قبل انتخابات النادي الأهلي

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انضم الكابتن وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً ومحلل قنوات بي إن سبورتس حالياً إلي قائمة الداعمين للكابتن محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي القادمة، والتي ستُقام بدورها في يوم غداً الخميس الموافق لليوم الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وبقية فروع النادي.

وقام الكابتن وائل جمعة بنشر تغريدة اليوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها: “الكابتن الخطيب كان ومازال الرمز الأسطورة هذه هي اللحظة المناسبة لوجوده على رأس الأهلي، نتمنى أن يعود نادينا كما كان.. عاش الأهلي مصدر فرحتنا دائماً وأبداً”.

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وبذلك انضم النجم وائل جمعة إلي العديد من نجوم النادي الأهلي السابقين والذين قاموا بدورهم بدعم الكابتن محمود الخطيب قبيل موعد انتخابات النادي الأهلي بساعات قليلة فقط، علماً بأن انتخابات النادي الأهلي المقبلة تشهد صراعاً في غاية الشراسة بين كلاً من الثنائي الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي سابقاً والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً، على أن يظفر الفائز منهما بمقعد رئاسة النادي الأهلي في السنوات الأربعة المقبلة.

ولا شك أن الفائز الأكبر من انتخابات النادي الأهلي سيكون جماهير وأعضاء النادي الأهلي، وخاصة في ظل المشاريع الضخمة التي تحدث عنها كل مرشح في حملته الانتخابية طوال الشهر الحالي، ولعل ما يُزيد من فرحة جماهير النادي الأهلي أن كلاً من المرشحين قد تحدث عن المشاريع نفسها، وهو ما يعني بالتالي أن أي مجلس سوف يفوز بإدارة النادي الأهلي سيقوم بتنفيذ هذه المشاريع.

وتتمثل هذه المشاريع في مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس، لينضم بذلك إلي الفروع الثلاثة السابقة وهي الفرع الرئيسي بالجزيرة وفرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد، فيما يُعتبر المشروع الأبرز دون أدنى شك هو مشروع إنشاء ملعب الأهلي الجديد في الشيخ زايد والذي من المقرر أن تصل سعته إلي 55 ألف متفرج، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع بشكل كامل في السنوات الأربعة القادمة.