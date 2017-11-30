محمد عواد يكشف عن حقيقة رحيله إلي الأهلي في يناير المقبل

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كشف حارس المرمى الواعد والمتألق محمد عواد لاعب نادي الإسماعيلي عن حقيقة رحيله إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

حيث أكد حارس المرمى محمد عواد أنه لا يُفكر على الإطلاق بالرحيل عن صفوف ناديه الإسماعيلي، وذلك على الرغم من الشائعات الكثيرة التي صدرت من جانب العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية في الفترة الأخيرة والتي أكدت بدورها أن الحارس الواعد بات قريباً للغاية من الانتقال إلي صفوف القلعة الحمراء في شهر يناير المقبل في مطلع العام القادم 2018 م.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد حارس المرمى محمد عواد على أنه يلعب في الوقت الحالي في نادي كبير وله جماهير عريقة ومن غير اللائق الحديث حول رحيله على الإطلاق باتجاه نادي منافس وخاصة فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن هدفه الرئيسي هو مواصلة التألق رفقة فريقه الإسماعيلي والحفاظ على شباكه نظيفة في كل مباراة يخوضها، وذلك حتى يضمن مكاناً له في قائمة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

وعلى صعيد أخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة والتي ستجمعه بضيفه فريق إنبي في مساء يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر ديسمبر المقبل على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث تأتي المباراة في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن معنويات فريق الأهلي مرتفعة للغاية وخاصة بعد الفوز الأخير الذي حققه في الجولة الماضية من عمر المسابقة، وذلك على حساب مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما في مساء يوم الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من عمر المسابقة.