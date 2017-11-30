محمود الخطيب: قيم الأهلي تغيرت في عهد محمود طاهر

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تحدث الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي سابقاً والمرشح حالياً على مقعد رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة للنادي، والتي سوف تُقام بدورها اليوم الخميس الموافق لليوم الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي، حيث ستبدأ عملية التصويت إنطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً على أن تستمر لمدة 10 ساعات فقط لا غير.

ومن خلال حديثه في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي عبر شاشة قناة سي بي سي أكد الكابتن محمود الخطيب أن قيم النادي الأهلي تغيرت تماماً في عهد المهندس محمود طاهر، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن أسلوب إدارة النادي الأهلي أصبح فردياً وهو الأمر لم يحدث على الإطلاق في تاريخ النادي الأهلي العريق.

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وفي إطار حديثه أيضاً شدد الكابتن محمود الخطيب على أن رئاسة النادي الأهلي ليست مجرد وجاهة اجتماعية، وإنما هي مسؤولية كبيرة للغاية على من يجلس على ذلك المقعد من أجل خدمة النادي الأهلي، مؤكداً في ختام حديثه أنه كان يتمنى أن يخدم المهندس محمود طاهر النادي الأهلي في المقام الأول.

هذا وتشهد انتخابات النادي الأهلي الحالية صراعاً في غاية الشراسة بين كلاً من الثنائي الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي سابقاً والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً، على أن يظفر الفائز منهما بمقعد رئاسة النادي الأهلي في السنوات الأربعة المقبلة.

ولا شك أن الفائز الأكبر في نهاية المطاف من هذه الانتخابات سوف يكون جماهير وأعضاء النادي الأهلي، وخاصة في ظل المشاريع الضخمة التي تحدث عنها كل مرشح في حملته الانتخابية طوال الشهر الحالي، ولعل ما يجعل جماهير النادي الأهلي أكثر سعادة واطمئنان على مستقبل النادي أن هذه المشاريع واحدة ولا تختلف من مرشح لأخر.

وهو ما يعني أن أياً كان المجلس الفائز في انتخابات النادي الأهلي الحالية فسوف يقوم بتنفيذ هذه المشاريع في السنوات المقبلة، علماً بأن هذه المشاريع تتمثل في مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس، أما المشروع الأبرز فهو مشروع إنشاء ملعب الأهلي الجديد في الشيخ زايد.