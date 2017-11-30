محمود طاهر: أعضاء الجمعية العمومية على قدر كبير من الثقة والوعي

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أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً والمرشح على المنصب ذاته في انتخابات النادي الأهلي الحالية أن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي على قدر كبير من الثقة والوعي، وذلك من خلال تصريحات له عبر شاشة قناة أون سبورت في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المهندس محمود طاهر على أن الأنباء التي وردت مؤخراً عن بيع النادي الأهلي هي مجرد شائعات مغرضة من المنافسين، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد سيكون له الحصة الحاكمة في إدارة شركة الكرة التي ينوي النادي في شرائها، وهو الأمر الذي يحدث في كل أندية كرة القدم الكبرى على مستوى العالم.

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هذا وتشهد انتخابات النادي الأهلي الحالية صراعاً في غاية الشراسة بين كلاً من الثنائي الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي سابقاً والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي حالياً، على أن يظفر الفائز منهما بمقعد رئاسة النادي الأهلي في السنوات الأربعة المقبلة.

ولا شك أن الفائز الأكبر في نهاية المطاف من هذه الانتخابات سوف يكون جماهير وأعضاء النادي الأهلي، وخاصة في ظل المشاريع الضخمة التي تحدث عنها كل مرشح في حملته الانتخابية طوال الشهر الحالي، ولعل ما يجعل جماهير النادي الأهلي أكثر سعادة واطمئنان على مستقبل النادي أن هذه المشاريع واحدة ولا تختلف من مرشح لأخر.

وهو ما يعني أن أياً كان المجلس الفائز في انتخابات النادي الأهلي الحالية فسوف يقوم بتنفيذ هذه المشاريع في السنوات المقبلة، علماً بأن هذه المشاريع تتمثل في مشروع إنشاء الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس، أما المشروع الأبرز فهو مشروع إنشاء ملعب الأهلي الجديد في الشيخ زايد.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات النادي الأهلي الحالية اليوم الخميس الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك إنطلاقاً من الساعة التاسعة صباحاً على أن تستمر عملية التصويت لمدة 10 ساعات فقط لا غير، بينما سيتم اعلان النتيجة في مساء اليوم أيضاً وتحديداً في ساعاته الأخيرة.