مصدر رياضي بنادي الزمالك يؤكد على شراء 5 لاعبين جدد ورحيل 10 آخرين عن القلعة البيضاء

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نادي الزمالك يعتبر من أهم النوادي المصري ويتم تقديم إجراء خلال هذه الأيام العديد من الصفقات الخاصة وتسمى “الصفقات الشتوية” ومن خلالها يتم شراء وبيع اللاعبين، وذلك في ظل النتائج السيئة والغير جيدة للفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز .

حيث قام مصدر رياضي داخل إدارة نادي الزمالك بالتصريح على ان هناك عدد كبير من اللاعبين سوف يغادرون الفريق في الميركاتو الشتوي القادم في شهر يناير، وقد يصل عدد اللاعبين الذين سوف يرحلون عن نادي الزمالك إلى 10 نجوم وهم من صفوف الفريق الذين يقدموا المستوى المطلوب منهم في هذا المكان الكبير الذي يوجد به هؤلاء اللاعبين.

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وذلك من أجل المنافسة على البطولات الذي يشارك بها فريق الزمالك مثل بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر الذي وصل فيها الفريق إلى الدور ربع النهائي أو البطولة الذي سوف يشارك بها الفريق الكونفدرالية الأفريقية.

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جديراً بالذكر أيضاً أن المصدر صرح أن الفريق سوف يقوم بتدعيم الصفوف بلاعبين أخرين، ولكن لن يكون العدد كبير كما هو العدد الذي يحدث في كل موسم وفي كل ميركاتو للفريق حيث أن الفريق في كل عام يتعاقد مع عدد كبير جداً من اللاعبين الجدد للفريق.

ولكن في هذه الميركاتو لن يكون التعاقد مع لاعبين كثيرة ولكن العدد قد يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة لاعبين فقط في المراكز التي تحتاج للتدعيم في الفريق، حيث أن الزمالك في الدوري المصري هذا العام يقدم مستوى غير مرضي لآمال الجماهير والفريق حقق فقط 19 نقطة من 11 لقاء من أصل 33 نقطة ممكن للفريق.

يذكر أيضاً أن المدير الفني المونتينيغري نيبوشا قد اشتكى من كثرة اللاعبين في صفوف الفريق، وأن قائمة الفريق قد تخطت الثلاثين لاعب، وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج للمدير الفني بسبب كثرة اللاعبين وكل لاعب لا يريد الخروج من التشكيلة ويريد اللعب وهذا يسبب له خلافات بين اللاعبين.

وأيضاً أن نيبوشا هو الذي طلب من إدارة الزمالك ورئيس مجلس الإدارة المستشار مرتضي منصور التخلي عن اللاعبين الذين لم يتم ذكر أسمائهم حتى الآن.