سيد عبد الحفيظ: لا توجد أعذار للخسارة ويجب التركيز في القادم

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق على الخسارة التي تعرض لها فريقه في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة للغاية بين الطرفين.

وفي إطار تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه لا توجد أي أعذار لفريقه عقب هذه الخسارة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يجب الآن التركيز بشكل كامل على المباريات القادمة للفريق والتي يأتي في مقدمتها المباراة المقبلة أمام فريق طنطا في يوم الجمعة المقبل.

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وقد تعرض فريق الأهلي للخسارة على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، بينما سجل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة والعشرين وفوافي في الدقيقة الرابعة والستين وجون أنطوي في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن المباراة قد شهدت طرد البديل صالح جمعة من جانب فريق الأهلي قبل النهاية بقليل.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

تصريحات سيد عبد الحفيظ عبر شاشة قناة أون سبورت

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