نيبوشا يؤكد الدور الكبير للمستشار مرتضى منصور مع نادي الزمالك

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أكد المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً يلعب دوراً كبيراً للغاية وفي غاية الأهمية في النادي وخاصة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن ذلك الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابي للغاية على الفريق في الفترة المقبلة.

وفي إطار تصريحات له أيضاً في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أشاد المدرب نيبوشا كثيراً بتأثير الجلسة التي عقدها المستشار مرتضى منصور مع لاعبي فريق الزمالك في الفترة الماضية، مشدداً على أن هذه الجلسة جعلت الروح تعود من جديد إلي كل عناصر الفريق.

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كما أضاف أيضاً أن الفوز العريض الذي حققه الفريق على حساب فريق حرس الحدود كان السبب الرئيسي وراءه أيضاً هو هذه الجلسة التحفيزية للمستشار مرتضى منصور، وفي ختام تصريحاته شدد المدرب نيبوشا على ضرورة تحقيق فريقه الانتصارات في كل مبارياته المقبلة وخاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز من أجل العودة من جديد والدخول بقوة في حسابات الصراع على اللقب.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية والتي كانت قد جمعته بمنافسه فريق حرس الحدود بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م، علماً بأن فريق الزمالك سوف يواجه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

أما على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز فكان فريق الزمالك قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه فريق الرجاء في مباراته الماضية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وبذلك يستمر فريق الزمالك في التراجع على مستوى جدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد بشكل كبير للغاية عن حسابات الصراع على اللقب في الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك الأمر أنه في حالة فوز فريق الأهلي في جميع مبارياته المؤجلة المتبقية فسوف ينفرد حينها المارد الأحمر بصدارة ترتيب الدوري المصري.