خالد الغندور يؤكد أحقية انضمام 3 نجوم لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل

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أكد الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك سابقاً والإعلامي حالياً من خلال برنامجه على شاشة قناة LTC في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي، أنه يجب على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري أن يقوم باستدعاء ثلاثة نجوم متألقين بشكل لافت إلي قائمة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

حيث شدد الكابتن خالد الغندور على ضرورة استدعاء كلاً من الثلاثي حسين الشحات ومحمود وحيد لاعبي نادي مصر المقاصة وعمر السعيد لاعب نادي الإنتاج الحربي، وذلك سواء في المعسكر المقبل للمنتخب الوطني في شهر مارس المقبل أو حتى في مونديال روسيا المقبل، ويأتي ذلك في ظل تألق كلاً منهم بشكل لافت منذ مطلع الموسم الحالي مع أنديتهم على صعيد الدوري المصري الممتاز.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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