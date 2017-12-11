حسين الشحات يرمي الكرة في ملعب الأهلي ومجلس محمود الخطيب

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قام النجم الواعد حسين الشحات لاعب نادي مصر المقاصة بالحديث في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي حول مستقبله مع ناديه الحالي مصر المقاصة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء الأنوار المذاع على شاشة قناة أون سبورت.

وفي إطار حديثه أعرب النجم حسين الشحات عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه في مساء يوم أمس الأحد على حساب فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن فريقه قد استحق هذه النتيجة عطفاً على الأداء الذي قدمه طوال دقائق المباراة.

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أما حينما قام الإعلامي مدحت شلبي بسؤاله حول مستقبله مع ناديه مصر المقاصة وحول اقترابه من النادي الأهلي أو من نادي النصر السعودي، فقد أكد النجم حسين الشحات أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد وصله عرض رسمي من نادي النصر السعودي وفي مقابل ذلك لم يصله أي شئ رسمي من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن النجم حسين الشحات قد شدد في خلال حديثه على أنه سوف يُفضل الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي عوضاً عن الانتقال إلي صفوف نادي النصر السعودي، وذلك على الرغم من قوة العرض السعودي من الناحية المادية إضافة إلي كونه أحد الأندية الكبيرة في كرة القدم السعودية.

وبهذه التصريحات قام النجم المتألق في الفترة الماضية حسين الشحات برمي الكرة الآن في ملعب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، فعلى الرغم من أن النادي الأهلي لم يقوم حتى هذه اللحظة بتقديم أي عرض رسمي إلي نادي مصر المقاصة إلا أن اللاعب نفسه يرغب ويتمنى أن ينتقل إلي صفوف النادي الأهلي في أقرب فرصة ممكنة.

وكان فريق الأهلي قد تعرض للخسارة على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

مداخلة النجم حسين الشحات الهاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي

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