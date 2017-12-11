منتخب عالمي جديد يرغب في مواجهة المنتخب المصري ودياً تحضيراً للمونديال

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كشف الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً عن رغبة منتخب عالمي جديد في مواجهة المنتخب الوطني المصري ودياً في خلال فترة التوقف الدولي القادمة أي في شهر مارس المقبل من مطلع العام الجديد 2018.

حيث أكد الكابتن مجدي عبد الغني من خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج الحريف المذاع على قناة دي إم سي سبورتس، أن منتخب البرتغال يرغب في مواجهة المنتخب المصري في مباراة ودية من أجل التحضير لمونديال روسيا، وخاصة وأن المنتخب البرتغالي متواجد في مجموعته في المونديال منتخب المغرب مما يجعله يرغب في مواجهة منتخب عربي من قارة أفريقيا من أجل دراسة أسلوب لعب منافسه.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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