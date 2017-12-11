تعرف على تصريحات جون أنطوي عقب فوز المقاصة على الأهلي

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قام المهاجم الغاني جون أنطوي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بالتعليق على الفوز الذي حققه فريقه في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي، وذلك على حساب حامل اللقب في الموسمين الماضيين فريق الأهلي في مباراة كانت مثيرة للغاية بين الطرفين.

حيث أعرب المهاجم جون أنطوي من خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لاعب محترف وكل تركيزه في الوقت الحالي مع فريقه مصر المقاصة وليس مع أي شئ أخر خارجي وخاصة مع اقتراب فترة الميركاتو الشتوي.

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وقد تعرض فريق الأهلي للخسارة على يد مضيفه فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب عجرود بالسويس، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي كلاً من عبد الله السعيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ووليد أزارو في الدقيقة الرابعة والسبعين، بينما سجل أهداف فريق مصر المقاصة كلاً من حسين الشحات في الدقيقة الرابعة والعشرين وفوافي في الدقيقة الرابعة والستين وجون أنطوي في الدقيقة الثالثة والسبعين، علماً بأن المباراة قد شهدت طرد البديل صالح جمعة من جانب فريق الأهلي قبل النهاية بقليل.

وعلى إثر هذه الخسارة حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة، علماً بأن هذه الخسارة هي الأولى لفريق الأهلي على صعيد الدوري المصري الممتاز منذ الموسم قبل الماضي، وذلك حينما تعرض للخسارة على يد فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في شهر يونيو من عام 2016.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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